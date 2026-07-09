Президент Украины также сообщил об ударах по объектам нефтяного комплекса РФ

Зеленский анонсировал скорые поставки в Украину ракет-перехватчиков для Patriot Президент Украины также сообщил об ударах по объектам нефтяного комплекса РФ

В ближайшее время ожидается поступление в Украину новой партии ракет-перехватчиков PAC-3 для системы Patriot, предназначенных для сбивания баллистических ракет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии изданию United24 Media в Анкаре, передают украинские СМИ.

"Сейчас придет одна партия, не буду говорить, когда, – одна партия PAC-3. Мы договорились. Но этого недостаточно. Единственный правильный вариант – это альтернатива PAC-3", – сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, Украина организует встречу стран антибаллистической коалиции.

"Сейчас, под нашим председательством, я думаю, что в ближайшие недели, может быть, даже в течение недели, мы будем пытаться собрать страны, которые сейчас вошли в антибаллистическую коалицию. Это страны, в которых есть предприятия, производящие компоненты для нашей будущей системы под названием Freya", – добавил президент.

Он отметил, что речь идет о европейской противоракетной системе. По его словам, в этом процессе примут участие до семи стран.

"Безусловно, мы построим эту систему. Построим достаточное количество в Украине и будем делиться технологиями со всеми странами", – сообщил Зеленский.

Зеленский сообщил об ударах по объектам нефтяного комплекса РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах по нефтебазам в Твери и Ставрополе, резервному хранилищу топлива, нефтеперекачивающей станции в Уфе и терминалу в Ростовской области. Об этом говорится в его сообщении в Telegram.

Зеленский отметил, что подразделения Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы - в Ставрополе и Твери. По его словам, оба объекта расположены примерно в 500 километрах от линии фронта.

Кроме того, по словам президента, нанесен удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива, расположенному примерно в 800 километрах от линии фронта.

Также была поражена нефтеперекачивающая станция Уфе, заявил Зеленский. Он отметил, что тот объект находится почти в 1500 километрах от государственной границы Украины.

Украинский лидер добавил, что еще одной целью стал нефтеналивной терминал в Ростовской области РФ, расположенный примерно в 200 километрах от линии фронта.