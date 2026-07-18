В Украине наработают новые решения по обеспечению и развитию Вооруженных сил, заявил глава государства после переговоров с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским

Зеленский анонсировал «решение по армии» В Украине наработают новые решения по обеспечению и развитию Вооруженных сил, заявил глава государства после переговоров с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "решение по армии" после переговоров с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Соответствующее заявление глава государства сделал в своем Telegram-канале.

"Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня долго разговаривал с Михаилом Федоровым. Сегодня я также разговаривал с Александром Сырским. Решения по поводу армии будут выработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине. Я благодарю всех, кто защищает наши позиции на фронте, кто старается вернуть войну домой – в Россию, туда, откуда война сюда пришла. Слава Украине!" – сказал Зеленский.