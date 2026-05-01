Зеленский анонсировал реформы в ВСУ В мае планируется согласование всех деталей, а старт реформы намечен на июнь

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале реформ в Вооруженных силах Украины. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы, а правительство и военное командование определили формулу изменений. В мае планируется согласование всех деталей, а старт реформы намечен на июнь.

Президент отметил, что первые результаты ожидаются уже в июне, в частности, это касается денежного обеспечения военнослужащих.

Политик сообщил, что планируется существенное увеличение размера выплат с учетом принципа справедливости - в зависимости от боевого опыта, эффективности и характера выполняемых задач. Минимальный уровень зарплаты военнослужащих в тыловых должностях, по его словам, должен составлять не менее 30 тысяч гривен ($720–750), тогда как для занимающих боевых позиций размеры выплат будут значительно выше.