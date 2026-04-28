Зеленский анонсировал начало экспорта оружия

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об открытии экспорта украинского оружия. Об этом он заявил в своем Telegram.

По словам главы государства, он будет "реальным", а также удалось согласовать все детали на уровне государственных институтов.

"Сейчас наша экспертиза в сфере безопасности и оружие, проверенное современной войной, интересны всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что Украина предложила партнерам, помогающим Киеву, особый формат сотрудничества под названием "Drone Deals". По его словам, речь идет о специальных соглашениях по производству и поставкам украинских дронов, ракет, снарядов и других видов оружия, боевой техники, программного обеспечения, интеграции с оборонными системами партнеров.

Также, по словам президента, Украина будет предоставлять этим странам экспертов и проводить технологический обмен.

"Сегодня утвердил направления такой межгосударственной работы и разработку автоматических разрешений для бизнеса по экспорту оружия. Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы в сфере безопасности, далее начинается процесс уже на уровне государственных институтов и производителей. Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание для работы компаний", – добавил президент.

Зеленский: Кремль готовится усилить мобилизацию

Россия планирует наращивать численность личного состава в Украине за счет расширения мобилизации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

"Российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России. Соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли", – сообщил Зеленский.