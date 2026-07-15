Были проведены проверки в соответствии с установленными процедурами и что на данный момент никаких опасных объектов обнаружено не было

Здание президентской администрации Болгарии было эвакуировано из-за сообщения о бомбе Были проведены проверки в соответствии с установленными процедурами и что на данный момент никаких опасных объектов обнаружено не было

В столице Болгарии Софии здание президентской администрации было эвакуировано в качестве меры предосторожности в связи с сообщением о бомбе.

Согласно сообщениям в национальных СМИ, после поступившего утром сообщения о бомбе силы безопасности приступили к действиям, и здание президентской администрации было эвакуировано.

В заявлении Администрации президента сообщается, что по итогам проверок никакой угрозы обнаружено не было и рабочий режим вернулся к норме.

Министерство внутренних дел Болгарии сообщило, что аналогичные сообщения с угрозами были отправлены также в некоторые учреждения в городах София, Варна и Бургас.

Власти сообщили, что в указанных учреждениях были проведены проверки в соответствии с установленными процедурами и что на данный момент никаких опасных объектов обнаружено не было.

С начала июля в Болгарии в разных городах поступило большое количество сообщений о бомбах, а различные государственные учреждения и суды стали объектами угроз.

Службы безопасности продолжают расследование с целью установления источника этих сообщений.