Здание президентской администрации Болгарии было эвакуировано из-за сообщения о бомбе

Dzhanan Mehmed Ismail, Nariman Mehdiyev
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
В столице Болгарии Софии здание президентской администрации было эвакуировано в качестве меры предосторожности в связи с сообщением о бомбе.
Согласно сообщениям в национальных СМИ, после поступившего утром сообщения о бомбе силы безопасности приступили к действиям, и здание президентской администрации было эвакуировано.
В заявлении Администрации президента сообщается, что по итогам проверок никакой угрозы обнаружено не было и рабочий режим вернулся к норме.
Министерство внутренних дел Болгарии сообщило, что аналогичные сообщения с угрозами были отправлены также в некоторые учреждения в городах София, Варна и Бургас.
Власти сообщили, что в указанных учреждениях были проведены проверки в соответствии с установленными процедурами и что на данный момент никаких опасных объектов обнаружено не было.
С начала июля в Болгарии в разных городах поступило большое количество сообщений о бомбах, а различные государственные учреждения и суды стали объектами угроз.
Службы безопасности продолжают расследование с целью установления источника этих сообщений.