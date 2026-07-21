Звезда фильма «Годзилла против Конга» Кейли Хоттл погибла в ДТП

Irmak Akcan, Elmira Ekberova
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Молодая актриса Кейли Хоттл, известная по фильмам «Годзилла против Конга», погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает Fox News, 18-летняя Хоттл, имевшая нарушение слуха и получившая известность благодаря роли в фильмах «Годзилла против Конга», погибла в автомобильной аварии.
Отец актрисы сообщил, что авария произошла в штате Мэриленд. По его словам, представители властей сообщили ему, что у его дочери остановилось сердце по дороге в больницу.