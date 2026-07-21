18-летняя актриса с нарушением слуха получила известность благодаря роли в фильмах о противостоянии Годзиллы и Конга

Звезда фильма «Годзилла против Конга» Кейли Хоттл погибла в ДТП 18-летняя актриса с нарушением слуха получила известность благодаря роли в фильмах о противостоянии Годзиллы и Конга

Молодая актриса Кейли Хоттл, известная по фильмам «Годзилла против Конга», погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Fox News, 18-летняя Хоттл, имевшая нарушение слуха и получившая известность благодаря роли в фильмах «Годзилла против Конга», погибла в автомобильной аварии.

Отец актрисы сообщил, что авария произошла в штате Мэриленд. По его словам, представители властей сообщили ему, что у его дочери остановилось сердце по дороге в больницу.