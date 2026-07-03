За 1000 дней войны в секторе Газа медпомощь получили 26,2 тыс. израильских военнослужащих Около 17 тыс. израильских военных столкнулись с психологической травмой

С начала израильской атак в секторе Газа с октября 2023 года лечение прошли 26,2 тыс. израильских военнослужащих.

Согласно заявлению Министерства обороны Израиля, у 65% военнослужащих, проходивших лечение с начала этого процесса, было выявлено посттравматическое стрессовое расстройство.

В заявлении отмечается, что около 17 тыс. израильских военных столкнулись с психологической травмой, еще 7,7 тыс. получили физические ранения. У 97 из них зафиксирована потеря конечностей.

По данным ведомства, 92% раненых составляют мужчины, 8% - женщины. При этом 48% пострадавших младше 30 лет.

В заявлении также говорится, что в этот период были расширены услуги реабилитационного подразделения. Число специалистов в области психического здоровья по сравнению с довоенным периодом выросло в четыре раза и достигло примерно 4 тыс., а количество реабилитационных центров увеличилось втрое.

Информация о местах службы проходивших лечение израильских военнослужащих не приводится.

После атаки, начатой военным крылом ХАМАС- Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам 7 октября 2023 года, израильская армия приступила к интенсивным ударам по сектору Газа. В этот период Израиль также наносил удары по территории Ливана, Йемена, Сирии, Ирана и Катара.