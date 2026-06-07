За 100 дней войны США/Израиля и Ирана через Ормузский пролив прошло около 1000 судов 100-дневный объем судоходства соответствует недельному трафику в обычных условиях

За 100 дней войны США/Израиля и Ирана через Ормузский пролив, один из ключевых узлов мировой торговли, прошло около 1000 судов, тогда как в нормальных условиях это соответствует примерно недельному трафику пролива.

Ормузский пролив, расположенный у входа в Персидский залив, соединяет производство нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Ближнего Востока с мировыми рынками через Оманское море и Индийский океан. До начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля около 20% мирового ежедневного потребления нефти и СПГ-торговли, а также треть морской морской торговли удобрениями проходили через Ормузский пролив.

По состоянию на 7 июня, когда война вошла в 100-й день, количество коммерческих судов, проходящих через стратегический пролив, оставалось крайне ограниченным. Проход судов в этот период в основном осуществлялся либо через оплату Ирану, либо через дипломатические переговоры.

Часть судов проходила через Ормузский пролив с выключенной системой автоматической идентификации (AIS). В этот период также появился новый маршрут через территориальные воды Ирана, получивший название «иранский маршрут». Часть судов продолжала использовать стандартные маршруты, определенные Международной морской организацией.

100-дневный трафик соответствует недельному уровню в обычных условиях



По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), с 1 по 27 февраля через Ормузский пролив проходило в среднем 129 судов в день. По данным Британской морской торговой организации, исторический средний показатель составляет 138 судов в день.

Данные аналитической компании Kpler показывают, что за 100 дней войны через Ормузский пролив прошло 988 коммерческих судов, из которых 84 — контейнеровозы. В среднем это около 10 судов в день, что означает снижение более чем на 90% по сравнению с довоенным уровнем.

В числе проходящих судов заметную долю составляют суда так называемого «теневого флота» или находящиеся под санкциями.

Резкое падение трафика после 28 февраля



После начала войны 28 февраля судоходство через Ормузский пролив резко сократилось. 28 февраля через пролив прошло 78 судов, 1 марта — 30, 2 марта — 13. В последующие дни количество снижалось до 2 судов в сутки. 18 апреля стал днем с наибольшим трафиком в военный период — 27 судов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 17 апреля заявил, что пролив останется открыт для коммерческого судоходства до окончания режима прекращения огня в Ливане. Президент США Дональд Трамп в тот же период заявил, что пролив открыт, однако блокада США сохранится до завершения переговорного процесса с Ираном.

Однако 18 апреля Иран заявил, что Ормузский пролив останется «закрытым» до снятия блокады США с иранских портов.

7 мая был зафиксирован минимальный трафик — через пролив прошел всего один корабль.

Основные торговые маршруты в этот период связаны со странами Азии и Африки, тогда как торговля с западными странами практически прекратилась.

Нефтяные и нефтепродуктовые танкеры составляют большинство



За 100 дней через Ормузский пролив прошло 456 танкеров с нефтью и нефтепродуктами. До начала войны их количество было значительно выше, однако после ее начала оно резко снизилось. Основные направления — Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Япония и другие страны Азии.

Торговля СПГ значительно сократилась



После начала войны производство СПГ в регионе, особенно в Катаре, сократилось из-за повреждений энергетической инфраструктуры. В первые дни после 28 февраля СПГ-танкеры практически не проходили через пролив. Первый СПГ-танкер прошел лишь 2 апреля. Всего за 100 дней — 18 СПГ-танкеров, около 2% всех проходов.

Перевозки сжиженного нефтяного газа (LPG)



За тот же период через Ормузский пролив прошло 149 LPG-танкеров (15% всех проходов). Основные поставки осуществлялись из Ирана, ОАЭ, Катара и Кувейта. Направления включали Пакистан, Индию, Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Разнообразие маршрутов сухогрузов



Сухогрузные суда составили 281 проход (28% всех перевозок). Их маршруты были более разнообразными: Индия, Турция, Канада, Китай, Бразилия, Аргентина, Украина и другие страны.

Также через пролив прошли около 10 пассажирских судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после начала конфликта.