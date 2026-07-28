За шесть месяцев Израиль задержал более 3,6 тысячи палестинцев Среди задержанных 276 детей и 107 женщин

В первой половине 2026 года Израиль задержал более 3,6 тысячи палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме. Об этом говорится в докладе Общества палестинских заключенных, посвященном нарушениям Израиля в отношении палестинцев в первой половине 2026 года.

В документе отмечается, что Израиль усилил задержания и полевые допросы палестинцев, превратив их в один из основных инструментов контроля и давления.

Сообщается, что в первые шесть месяцев этого года в Иерусалиме и на Западном берегу были задержаны более 3,6 тысячи палестинцев. В секторе Газа также были захвачены многие люди, однако из-за ситуации в эксклаве получить точные данные и отслеживать нарушения Израиля крайне сложно, поэтому установить их точное число не представляется возможным.

В докладе говорится, что Израиль задерживал представителей различных слоев палестинского общества, включая рабочих, применял практику коллективного наказания, а также удерживал членов семей разыскиваемых палестинцев, чтобы вынудить последних сдаться.

Согласно докладу, в первые шесть месяцев 2026 года Израиль задержал 276 детей и 107 женщин. Наибольшее число задержаний пришлось на март: в течение месяца были задержаны 900 палестинцев, в том числе 73 ребёнка и 22 женщины.

В апреле число палестинских заключенных в израильских тюрьмах достигло самого высокого уровня. В этот месяц в местах заключения содержались более 9,6 тысячи палестинцев, из них 3532- в рамках административного ареста.

Наибольшее число задержаний за этот период было зафиксировано в Эль-Халиле - 700 человек.

В заявлении подчеркивается, что задержания являются частью более широкой системы нарушений. Отмечается рост числа полевых допросов, а также случаев пыток, жестокого обращения и нападений на тысячи людей, среди которых женщины, дети и пожилые.

Также подчеркивается, что рост нападений со стороны израильских поселенцев, захватывающих палестинские земли, привел к увеличению числа рейдов и задержаний в палестинских деревнях, расположенных рядом с поселениями.

После начала атак израильской армии на сектор Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились задержания, рейды и нападения на палестинцев.

В последние дни на оккупированном Западном берегу резко возросло число сносов, блокад, нападений на дома и имущество, поджогов, а также активизировалось строительство незаконных поселений со стороны израильской армии и поселенцев.

- Практика Израиля по «административному аресту»

«Административный арест» означает, что Израиль заключает палестинцев с оккупированных территорий под стражу без предъявления каких-либо обвинений.

Палестинцы могут находиться в заключении до шести месяцев, не зная, в чем их обвиняют, и не имея возможности защищать себя.

По истечении этого срока дело передается в военный суд, однако срок содержания под стражей палестинца, по-прежнему не ознакомленного с обвинениями, может неоднократно продлеваться — вплоть до пяти лет.