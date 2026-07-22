Общее число погибших в результате израильской военной операции, продолжающейся с октября 2023 года, достигло 73 305 человек

За сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 12 палестинцев Общее число погибших в результате израильской военной операции, продолжающейся с октября 2023 года, достигло 73 305 человек

В результате ударов израильской армии по сектору Газа за последние 24 часа погибли 12 палестинцев, еще 12 человек получили ранения.

Об этом говорится в письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы, в котором опубликованы последние данные о жертвах продолжающихся с октября 2023 года израильских атак.

По информации ведомства, за последние сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 12 погибших. Один из них скончался от ранений, полученных ранее. Еще 12 пострадавших были госпитализированы.

В министерстве также сообщили, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 180 человек, 3 810 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 802 погибших.

Общее число погибших в результате израильской военной операции, продолжающейся с октября 2023 года, достигло 73 305 человек, число раненых увеличилось до 173 918.

В заявлении также отмечается, что под завалами разрушенных зданий и на дорогах по-прежнему остаются многочисленные погибшие и пострадавшие, однако бригады скорой помощи и службы гражданской обороны не могут добраться до них из-за нехватки ресурсов и техники.