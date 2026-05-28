За последние 48 часов в секторе Газа Израилем убиты 16 палестинцев

За последние 48 часов в результате атак израильской армии на сектор Газа, несмотря на перемирие, погибли 16 палестинцев.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы были опубликованы последние данные о человеческих жертвах в результате нападений Израиля, продолжающихся с октября 2023 года.

За последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела 16 человек, погибших в результате израильских атак, а также 39 раненых.

С момента вступления в силу перемирия в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 922 человека, 2 786 получили ранения, а под завалами были обнаружены тела 781 человека.

В результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года общее число погибших возросло до 72 819 человек, а число раненых — до 172 894.

Под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.