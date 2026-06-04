За последние сутки жертвами израильских атак в Газе стали 11 палестинцев

Halime Afra Aksoy, Elmira Ekberova
04 Июня 2026•Обновить: 04 Июня 2026
В результате израильских атак на сектор Газа за последние 24 часа погибли 11 палестинцев, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.
В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы представлены обновленные данные о жертвах продолжающихся с октября 2023 года атак Израиля.
За последние сутки в больницы Газы были доставлены тела 11 погибших и 32 раненых.
Отмечается, что с момента вступления в силу перемирия 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 947 человек, 2935 получили ранения, а из-под завалов извлечены 781 тело.
Согласно последним данным, общее число погибших с октября 2023 года достигло 72 956 человек, число раненых — 173 043.
Подчеркивается, что под завалами в секторе Газа все еще остаются тысячи тел погибших.