Число жертв с октября 2023 года возросло до 72 956 тысячи, под завалами остаются тысячи тел

За последние сутки жертвами израильских атак в Газе стали 11 палестинцев Число жертв с октября 2023 года возросло до 72 956 тысячи, под завалами остаются тысячи тел

В результате израильских атак на сектор Газа за последние 24 часа погибли 11 палестинцев, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы представлены обновленные данные о жертвах продолжающихся с октября 2023 года атак Израиля.

За последние сутки в больницы Газы были доставлены тела 11 погибших и 32 раненых.

Отмечается, что с момента вступления в силу перемирия 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 947 человек, 2935 получили ранения, а из-под завалов извлечены 781 тело.

Согласно последним данным, общее число погибших с октября 2023 года достигло 72 956 человек, число раненых — 173 043.

Подчеркивается, что под завалами в секторе Газа все еще остаются тысячи тел погибших.