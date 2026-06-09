Общее число жертв израильских ударов с октября 2023 года возросло до 72 988 человек

За последние сутки в секторе Газа погибли 8 палестинцев несмотря на режим прекращения огня Общее число жертв израильских ударов с октября 2023 года возросло до 72 988 человек

В результате ударов, которые израильская армия продолжает наносить по сектору Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня, за последние 24 часа погибли восемь палестинцев.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы были опубликованы последние данные о числе погибших и раненых в результате продолжающихся с октября 2023 года израильских атак.

Сообщается, что за последние сутки в больницы сектора Газа доставлены тела восьми погибших и 34 раненых. Из числа погибших семь человек стали жертвами новых ударов, еще один скончался от ранений, полученных ранее.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 978 человек, 3097 получили ранения. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 782 погибших.

По данным Минздрава Газы, общее число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с октября 2023 года возросло до 72 988 человек, число раненых достигло 173 205.

В заявлении также подчеркивается, что из-за нехватки бригад скорой помощи и подразделений гражданской обороны под завалами и на обочинах дорог до сих пор остаются тела погибших, к которым спасатели не могут получить доступ.

Отмечается, что под обломками разрушенных зданий в секторе Газа по-прежнему находятся тысячи тел погибших.