С начала действия режима прекращения огня в октябре 2025 года жертвами атак стали 961 человек

За последние сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 10 палестинцев С начала действия режима прекращения огня в октябре 2025 года жертвами атак стали 961 человек

В результате ударов израильской армии по сектору Газа за последние 24 часа, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, погибли 10 палестинцев.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы представлены последние данные о жертвах продолжающихся с октября 2023 года израильских атак.

Отмечается, что за последние сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 10 погибших и 36 раненых.

Согласно заявлению, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 961 человек, ранения получили 3 020 человек, а из-под завалов были извлечены тела 782 погибших.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 971 человека, число раненых достигло 173 128.

Подчеркивается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.