2 марта Израиль начал массированные авиаудары по Ливану и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны

За ночь Израиль нанес в Ливане удары по 80 объектам 2 марта Израиль начал массированные авиаудары по Ливану и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны

Армия Израиля заявила об ударах по более чем 80 объектам движения «Хезболла» на юге Ливана с минувшей ночи.

Соответствующее сообщение распространил пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адраи в соцсети американской компании X.

Согласно заявлению, атакам подверглись цели в Набатии и в других районах.

-Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта Израиль начал массированные авиаудары по Ливану и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным ливанского правительства, за это время число перемещенных лиц в стране превысило один миллион.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшихся 14–15 мая, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней, начиная с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских ударов по стране погибли 3 912 человек.

3 июня Госдепартамент США объявил по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне, что Израиль и Ливан достигли соглашения о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак «Хезболлы» и вывода всех ее формирований к югу от реки Литани. Однако «Хезболла» заявила об отказе от условного прекращения огня.

Несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня, израильские военные продолжают наносить удары.