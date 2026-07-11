Заявления по поводу приобретения Турцией истребителей F-35 вызвали беспокойство в Афинах Греция находится в ситуации, когда национальная безопасность находится под угрозой - заявил экс-премьер Алексис Ципрас

Положительные заявления президента США Дональда Трампа относительно приобретения Турцией истребителей F-35, прозвучавшие на саммите НАТО в Анкаре, вызвали беспокойство в Афинах.

Один из бывших премьер-министров Греции Алексис Ципрас, выступая на панельной дискуссии, организованной журналом «Экономист», заявил: «Последние события вызывают серьезную обеспокоенность — как в отношении европейской безопасности, так и в отношении национальной безопасности».

Критика, обращенная Ципрасом в адрес правительства Кириакоса Мицотакиса, касалась отказа от многосторонней внешней политики в пользу политики «открытого чека». Ципрас отметил, что в период, когда США возглавлял Джо Байден, Мицотакис, находившийся тогда в оппозиции, допускал настолько «крайние действия», что даже называл его, находившегося у власти, «трампистом».

«В сложившейся сегодня ситуации F-35, F-16, Eurofighter и американские авиационные двигатели поставляются в Турцию, а у нас нет возможности проложить кабель на остров Чобан. Не сомневайтесь, дело обстоит именно так. Мы находимся в ситуации, когда наша национальная безопасность находится под угрозой», - сказал экс-премьер.

Ципрас, отметив, что во время своего пребывания на посту премьер-министра он выдвигал требования к США в обмен на соглашение об использовании военной базы «Суда» сроком на 5 лет, обвинил Мицотакиса в том, что тот предоставил право на использование шести различных баз, включая Дедеагач, на неограниченный срок.

Что касается позитивных заявлений Трампа о приобретении Турцией истребителей F-35, Ципрас назвал их «национальным поражением», отметив, что Турция добилась многих успехов, таких как приобретение истребителей F-16, F-35 и Eurofighter, а также заключение соглашения с Ливией об определении морских зон ответственности.

Успехи Турции в прессе

В публикациях греческих СМИ по итогам первого дня саммита НАТО широко освещались похвальные высказывания президента США Трампа в адрес Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а заявления по поводу F-35 и санкций CAATSA были оценены как значительные достижения Турции.

Газета «Kathimerini» в сегодняшней статье под заголовком «Афины обеспокоены развитием событий» сообщила, что министр обороны Греции Никос Дендиас в ходе вчерашней встречи с членами Конгресса США в Афинах заявил, что «приобретение Турцией истребителей F-35 может иметь серьезные последствия для стабильности и безопасности в регионе».

Газета пишет, что министр иностранных дел Греции Йоргос Йерапетритис 10 июля на встрече с членами Конгресса США в Афинах также выразил обеспокоенность Греции по поводу приобретения Турцией истребителей F-35.

Газета, утверждая, что до сих пор Греция занимала сбалансированную позицию, исходя из того, что вопрос о F-35 является двусторонним вопросом между Турцией и США, отметила: «Новая реальность требует от Греции донесения своей позиции по всем каналам и доведения до Вашингтона всего спектра греческих взглядов. Чего же не хватает греческой стороне, так это возможности оказать давление на Вашингтон».

Газета «Та Неа» в субботнем номере, со ссылкой на заявление опытного дипломата, пожелавшего остаться неназванным, сообщила, что, похвалы Трампа в адрес президента Эрдогана играют ключевую роль в развитии отношений между двумя странами.

«Именно здесь для Афин начинаются проблемы. Она видит, что два союзника сближаются, что Турция входит в архитектуру европейской безопасности и стремится играть роль на Ближнем Востоке. В отличие от европейцев, которые нередко разочаровывают Трампа, Турция, похоже, готова направить войска туда, куда ей скажут», - говорится в комментарии газеты.