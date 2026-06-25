Посольство России в Каракасе продолжает выяснять информацию о российских гражданах, которые могут находиться в Венесуэле

Захарова: РФ прорабатывает возможность оказания помощи Венесуэле после землетрясения Посольство России в Каракасе продолжает выяснять информацию о российских гражданах, которые могут находиться в Венесуэле

Россия прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Венесуэле после разрушительного землетрясения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, сообщают российские СМИ.

«В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям», - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Москва выражает солидарность с правительством и народом Венесуэлы. «В этот непростой час Россия выражает солидарность с правительством и братским народом Венесуэлы. Направляем искренние слова соболезнования, моральной поддержки всем потерявшим родных и близких в результате удара стихии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - отметила Захарова.

По ее словам, посольство России в Каракасе продолжает выяснять информацию о российских гражданах, которые могут находиться в Венесуэле. На территории российской дипмиссии пострадавших и разрушений нет. «Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с властями и чрезвычайными службами Венесуэлы», - добавила представитель МИД РФ.

Она также напомнила, что телефоны экстренной связи с посольством России в Венесуэле доступны на сайте дипмиссии и в ее официальных аккаунтах.

Удаление VK из App Store

Захарова также прокомментировала удаление приложений VK из App Store. По ее словам, такие действия являются «циничным и вопиющим актом политической цензуры». «Это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Это не вопрос претензий по каким-то реально существующим проблемам. Это настоящая зачистка информационно-коммуникационного пространства», - заявила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные шаги не смогут изолировать российские цифровые сервисы, однако, по ее словам, они демонстрируют «истинное отношение Запада к свободе слова и открытому интернету».

Захарова также заявила, что значительная часть западной IT-инфраструктуры используется «как инструмент давления, цензуры и продвижения политической повестки».

Поставки западного оружия Украине

Комментируя возможную передачу Западом вооружений Украине, Захарова заявила, что Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно предупреждала о рисках таких действий.

По ее словам, поставки оружия Киеву могут повлечь «непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

Захарова подчеркнула, что Россия расценивает такие конвои как законную военную цель.

Биолаборатории США на Украине

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что Россия рассчитывает на завершение расследования, начатого властями США, о финансировании деятельности секретных американских биолабораторий за рубежом.

По словам Захаровой, Москва ожидает, что по итогам расследования все имеющиеся факты получат широкую огласку.

Она отметила, что Россия продолжает убеждать иностранных партнеров в необходимости обеспечивать национальный суверенитет в сфере контроля за исследованиями, которые проводятся на их территориях.

Франция и ответственность Макрона

Отдельно Захарова высказалась о состоянии отношений России и Франции. По ее словам, президент Франции Эмманюэль Макрон несет персональную ответственность за нынешний тупик в отношениях Парижа и Москвы.

«Сегодня отношения России и Франции и Европейским союзом переживают тяжелейший кризис не по нашей вине. По общему признанию, они находятся в состоянии даже не холодной, а гибридной войны, развязанной коллективным Западом против России», - заявила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что нынешнее состояние российско-французских отношений стало следствием политики действующих французских властей.

По ее словам, Париж отошел от внешнеполитических подходов, которые исторически связывались с курсом бывшего президента Франции Шарля де Голля.

Представитель МИД РФ заявила, что нынешние правящие элиты Франции фактически отказались от принципов самостоятельной внешней политики и советов де Голля, что, по оценке Москвы, привело к глубокому кризису в отношениях двух стран.

Захарова также отметила, что кризис в отношениях России с Францией и Евросоюзом развивается на фоне общей конфронтационной линии коллективного Запада.

Отставка Стармера

Говоря о ситуации в Великобритании, Захарова заявила, что возможный уход Кира Стармера с поста премьер-министра вряд ли приведет к позитивным изменениям в отношениях Лондона и Москвы.

«Положительных изменений в двусторонних отношениях, честно говоря, мы не ожидаем. И дело здесь не в позиции Москвы», - сказала она.

Захарова также прокомментировала попытки европейских стран участвовать в переговорном процессе по Украине.

По ее словам, европейцы пытаются «влезть» в переговорный процесс и «диктовать свои условия».

Она заявила, что Евросоюз пытается «спекулировать» темой своей возможной роли в украинском урегулировании, несмотря на то что, по оценке Москвы, «полностью увяз в поддержке действий Киева».

«Если вы полностью увязли в осуществляемых с вашей поддержкой терактах, как вы можете из себя строить неких миролюбивых переговорщиков?» - сказала Захарова.