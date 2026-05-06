Захарова: РФ открыта к переговорам по Украине, которые дадут «реальный результат»

Россия готова к переговорам по Украине, которые принесут результат. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что сейчас чиновники, ответственные за диалог с американской стороны, полностью вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.

«Мы, со своей стороны, от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — подчеркнула она.

Переговорный процесс между Россией и Украиной остается в состоянии затяжной «паузы». Несмотря на периодические заявления сторон о готовности к диалогу, реальные шаги по возобновлению прямых переговоров пока не предпринимаются.