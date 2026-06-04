Официальный представитель МИД РФ также призвала к скорейшему прекращению огня и выводу израильских войск с территории Ливана

Захарова: РФ не собирается «оплачивать» Армении дорогу в ЕС Официальный представитель МИД РФ также призвала к скорейшему прекращению огня и выводу израильских войск с территории Ливана

Россия не собирается оплачивать Армении дорогу в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который состоялся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дипломат отметила, что подход армянских властей, «при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого».

«И уж тем более мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз. Это объединение проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию» , - сказала Захарова, указав на поддержку Киева со стороны Брюсселя.

Дипломат заявила, что в РФ «слышали словесную эквилибристику по поводу ОДКБ». «Что это ОДКБ вышла из Армении. Но тут уже не получилось придумать какие-то формулировки. ЕАЭС из Армении никуда не выходила» , - отметила Захарова.

«Я думаю, что все равно тем, кто эту кашу заварил, придется определиться. Избирательная кампания совершенно здесь ни при чем. Это вопрос четкого определения того курса, который планируют проводить, - добавила она.

Захарова также прокомментировала сообщения ряда СМИ, которые называют ограничение поставок продукции из Армении принципом «кнута».

«Утверждение о том, что Москва не так себя ведет с Арменией, - это просто извращение, это извращенная логика», - сказала дипломат, указав на то, введение незаконных санкций в обход установочных организаций не является методом РФ.

Настоятельно призываем к выводу израильских военных с ливанской территории

Захарова также призвала к скорейшему прекращению огня и выводу израильских войск с территории Ливана.

«Мы настоятельно призываем к скорейшему прекращению огня, выводу израильских военных с ливанской территории. Это позволило бы создать условия для налаживания процесса политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе положений резолюции 1701 Совбеза [ООН], в которой четко прописаны обязательства сторон», - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Москва подтверждает поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики.



«Готовы взаимодействовать с региональными и международными партнерами и продолжать усилия в интересах устойчивой и долгосрочной нормализации обстановки вокруг Ливана, на Ближнем Востоке и в целом», - отметила она.

Гонка вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Захарова заявила, что Россия осуждает «настойчивые попытки» Вашингтона «чужими руками» подстегнуть гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



«Мы, конечно, осуждаем настойчивые попытки США чужими руками подстегнуть гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это не только создает риски дестабилизации сложившегося асеаноцентричного порядка и архитектуры безопасности на этом пространстве, но и грозит обернуться дополнительными разделительными линиями», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в РФ видят, как «идет милитаризация под эгидой, под философией НАТО там, «где, собственно говоря, и конфликтного потенциала не было» и там, где, «наоборот, этот конфликтный потенциал был вымещен даже на будущее сотрудничеством, которое активно развивалось».

По ее словам, РФ также внимательно отслеживает действия Японии по ускоренной ремилитаризации.

«Мы действительно самым внимательным образом отслеживаем действия Японии по ускоренной ремилитаризации. Это и расширение ее военно-технического сотрудничества, учебно-тренировочная активность со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы видим целенаправленные шаги по сколачиванию узкоблоковых квази-альянсов, которые имеют антикитайскую и антироссийскую направленность. Появление этих блоков лишь только повышает градус региональной напряженности и создает конфликтный потенциал там, где его не было, или дает возможности для разжигания имеющихся противоречий. И все это, конечно, подрывает усилия по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и развитию в Азии. Поэтому продолжим по дипломатическим каналам и в публичной сфере выводить Токио на понимание пагубности указанной линии», - отметила дипломат.

При этом Захарова указала, что «это не у России плохие отношения с Японией». «Это Япония под давлением Соединенных Штатов Америки предпринимает шаги, которые разрушают двусторонние отношения. Это несколько разные вещи. Мы не портили отношения с Японией. Мы всегда были открыты к нормальному конструктивному диалогу», - добавила она.