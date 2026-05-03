Захарова: РФ не позволит ООН и ЮНЕСКО «прятать голову в песок», чтобы «выгородить преступления» Украины

Во Всемирный день свободы печати МИД РФ заявил о недопустимости «стерилизации» информационного пространства

Россия не позволит ООН и ЮНЕСКО прятать голову в песок в стремлении «выгородить преступления» Украины.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Всемирного дня свободы печати. Текст заявления опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 3 мая.

Дипломат напомнила, что 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году.

Предназначение этой даты – служить напоминанием международному сообществу о значимости принципов свободного доступа к информации, медиаплюрализма и обеспечения безопасных условий работы для журналистов, отметила Захарова.



«Оценивая сегодняшнюю ситуацию в сфере информации и коммуникаций, приходится констатировать ее продолжающуюся деградацию. В основе этого регресса – нацеленность государств «коллективного Запада» и его стран-сателлитов на бескомпромиссную стерилизацию своего информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия», - следует из текста заявления.

Представитель российского дипведомства отметила, что «тотальная нетерпимость к иным точкам зрения» стала лейтмотивом политики «псевдодемократий по насаждению тоталитарной цензуры, русофобии, пропаганды войны и идей превосходства над остальным миром».

Одновременно против РФ развязана и ведется с неослабевающей интенсивностью «гибридная агрессия», затрагивающая в том числе медийное пространство и его цифровое измерение, утверждает Мария Захарова.

Нарушения профессиональных прав российских журналистов и СМИ «лицемерными поборниками» свободы слова принимают все новые, зачастую «омерзительные формы», вплоть до «сфабрикованных» уголовных дел против «неугодных» журналистов и вольнодумцев, угроз, насилия и различных видов давления не только в отношении самих корреспондентов, но и членов их семей, отметила дипломат.

«Установка на полный разрыв связей с Россией и всем русским, отрабатываемая враждебными нашей стране режимами в странах Прибалтики, Молдавии и на Украине, получила юридическое оформление в виде правовых норм, притесняющих русский язык, культуру, каноническую православную веру, разрешающих вандализм в отношении мемориального наследия и целенаправленное переписывание истории»,- заявила Мария Захарова.

«Неприкрытое наступление» Запада на сами принципы здорового демократического общества и фундаментальные права человека осуществляется на фоне единодушного молчания профильных международных структур, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, чей долг и смысл существования заключается в недопущении подобных проявлений, привлекла внимание дипломат.

«Эти институты продолжают закрывать глаза и на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения, к которому по международному гуманитарному праву относятся сотрудники СМИ», - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, за редким исключением они «предпочитают не замечать» сознательные убийства и нападения на российских журналистов и военкоров, как правило «ограничиваясь бессодержательными ремарками и пустословием».

«Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан»,- подчеркнула Мария Захарова.

Подлинная ценность Всемирного дня свободы печати заключается не в оторванных от реальности торжественных речах и громогласных заявлениях по календарному поводу, а в дееспособности и эффективности всей международной системы защиты этого базового принципа информационного общества, без которого невозможно обеспечить устойчивое развитие и процветание на планете, добавила дипломат.