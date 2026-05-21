Захарова: РФ настроена на оказание содействия Ирану и США по обогащенному урану

Москва в полной мере настроена на оказание необходимого содействия Ирану и США в осуществлении решений по обогащенному урану. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Хочу напомнить принципиальную позицию России о незыблемости права Ирана на развитие мирной атомной программы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Решение о том, как распоряжаться данным правом, в том числе в контексте обогащения урана, имеющегося в его распоряжении ядерного материала, может принимать только сам иранский народ. Россия в полной мере настроена на оказание необходимого содействия Тегерану и Вашингтону в осуществлении решений, которые могут быть ими достигнуты в ходе переговоров», - сказала Захарова.

По мнению дипломата, эта проблема может быть урегулирована только политико-дипломатическими методами с опорой на международное право и при должном учете интересов Ирана. «Я понимаю, что вас интересуют детали этих самых переговорных процессов, но это та часть, которая остается за закрытыми дверями пока», - отметила она.

Ситуация вокруг Кубы

Захарова заявила, что Куба продолжает оставаться «объектом грубого экономического давления со стороны США».

«Введенные в Белом доме в начале мая текущего года новые рестрикции против компаний из третьих стран, которые осуществляют деятельность на Острове Свободы, являются очередным витком политики давления со стороны Вашингтона, основной целью которой является экономическое удушение Кубы», - сказала дипломат, указав на то, что попытки администрации Белого дома «затянуть санкционную петлю вокруг Кубы наряду с многолетней торговой, экономической, финансовой, гуманитарной, а в последнее время еще и топливно-энергетической блокадой является прямым отражением нетерпимости Вашингтона к любому инакомыслию, циничным воплощением реанимированной доктрины Монро».

«Подтверждаем нашу полную солидарность с Кубой, решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивание и применение незаконных односторонних ограничительных мер, угроз и шантажа. Будем продолжать оказывать самую активную поддержку братскому кубинскому народу в этот крайне сложный период. О ее модальностях и иных принципиальных аспектах Гавана проинформирована», - сказала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ назвала визиты в Молдову «небезопасными»

Захарова заявила, что МИД России настоятельно рекомендует здраво взвешивать риски и оценивать целесообразность посещения Молдовы.

Дипломат напомнила, что в декабре 2025 года Кишинев принял закон о денонсации российско-молдавского межправсоглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров. «Тем самым молдавские власти вынуждают нас закрыть Русский дом в Кишиневе. Этот шаг был подан как ответ на якобы нарушение молдавского воздушного пространства предположительно, как они сказали, российским беспилотником. В этом же ряду - дискриминация въезжающих в республику владельцев российских паспортов. Под надуманным предлогом наши граждане подвергаются многочасовым процедурам проверки и допросам, фиксируются случаи задержания, заведения на них уголовных дел. Дипломатам посольства России в Кишиневе отказывают в оказании консульской помощи», - отметила дипломат.

«В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. Это небезопасно», - добавила она.

Дипломат отметила, что ситуация в Молдове «все больше начинает напоминать абсолютную дестабилизацию с долгоиграющими целями, которые поставлены приведенным к власти прорумынским руководством этой страны».

По словам Захаровой, антироссийские заявления президента Молдовы Майи Санду относительно БПЛА вызывают вопрос, «все ли у нее нормально с головой».

Захарова напомнила, что 18 мая в МИД Молдовы был вызван посол России Олег Озеров, которому была вручена нота протеста. «Ввиду, как там было сказано, вы только вдумайтесь, незаконного прилета 13 мая через воздушное пространство республики беспилотного летательного аппарата. Самое интересное знаете, что, почему я, собственно говоря, поинтересовалась здоровьем Майи Санду ментальным, что ведь не указано, какой дрон пролетал над территорией Молдавии. Слово российский перед, словом, дрон, беспилотник, там нет, как и доказательств никаких тоже. Только голословные обвинения из серии «что-то где-то пролетело, поэтому, конечно, виновата Россия», - добавила она.