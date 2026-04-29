Официальный представитель МИД РФ также заявила о «проверенном временем» военно-техническом сотрудничестве между странами, которое, по ее словам, «имеет комплексный характер»

Захарова: РФ намерена наращивать экспорт нефти в Индию Официальный представитель МИД РФ также заявила о «проверенном временем» военно-техническом сотрудничестве между странами, которое, по ее словам, «имеет комплексный характер»

РФ вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Индии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

«Российская нефть занимает важное место в структуре двусторонней торговли. Мы планируем и дальше наращивать ее экспорт. Это соответствует интересам обеих стран. Российские энергооператоры обеспечивают выполнение заявок индийских коллег на отгрузку черного золота в максимально сжатые сроки.В качестве основного инструмента защиты наших партнеров от колебаний стоимости нефти из-за глобальной и региональной нестабильности рассматриваем заключение долгосрочных экспортных контрактов», - сказала дипломат.

Кроме того, Захарова заявила о проверенном временем военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между странами, которое, по ее словам, «имеет комплексный характер, основано на взаимном доверии и не подвержено внешнеполитической конъюнктуре». «В условиях усиления международной конкуренции Россия намерена продолжить наращивание ВТС с Нью-Дели. Поставки продукции военного назначения по широкой номенклатуре для всех родов индийских войск осуществляются во взаимосогласованные сроки.Россия готова не только к экспорту готовой продукции военного назначения (ПВН), но и к реализации перспективных проектов, в том числе в области совместной разработки, лицензионного производства современного вооружения и модернизации различных видов техники. Охотно делимся с индийскими партнерами новейшими оборонными технологиями. В Индии, в частности, успешно функционирует российско-индийская компания «БраМос», производящая ракетные комплексы, организован серийный выпуск автоматов АК-203 на соответствующем совместном предприятии», - отметила она.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Дипломат заявила, что «энергетический маршрут через Ормузский пролив бесперебойно функционировал, пока американо-израильский тандем не затеял неспровоцированную, противозаконную и безрассудную агрессивную авантюру против Ирана». «Россия с самого начала выступала за возвращение конфликта в политико-дипломатическое русло. Приветствовали договоренность о прекращении огня и начало ирано-американских переговоров в Исламабаде. Неизменно готовы оказывать содействие в урегулировании данной острейшей международной ситуации», - сказала она.

Захарова напомнила, что «Россия еще несколько лет назад предложила странам региона и всему международному сообществу целостную Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива». «Она основана на принципе равной и неделимой безопасности – для Ирана и его арабских соседей. Ее актуальность сегодня только возрастает», - считает дипломат.

Ситуация вокруг конфликта в Украине

Отвечая на вопрос о том, видит ли Россия возможность дипломатического завершения конфликта в обозримом будущем, Захарова сказала, что Москва «всегда была готова» к его скорейшему разрешению дипломатическими методами. «Но урегулирование не может быть игрой «в одни ворота» за счёт интересов нашей страны. Более того, Киев вместе со своими западными спонсорами находится далеко не в том положении, чтобы диктовать нам какие-либо условия», - отметила она.

По словам дипломата, стремясь к выработке подлинно компромиссных «развязок», сегодня РФ поддерживает политический диалог с США. «Крупных ожиданий не строим. При этом нынешняя администрация в Вашингтоне хотя бы готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру собственных границ. Именно такой подход позволил российскому и американскому лидерам достичь на Аляске взаимопониманий о путях разрешения конфликта, что принято считать «духом Анкориджа»», - сказала она.

По мнению Захаровой, «устойчивое урегулирование кризиса вокруг Украины возможно только на основе устранения его первопричин».

«Украина должна вернуться к основам своей государственности – внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно в этом качестве она была признана в качестве независимого государства Россией и другими участниками мирового сообщества. Разумеется, урегулирование будет иметь перспективы только в том случае, если оно обеспечит устранение нарушений прав русского и русскоязычного населения, притеснений канонической православной церкви», - отметила она.

«Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учёт наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договорённости и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса», - добавила официальный представитель МИД РФ.