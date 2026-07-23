«Призываем все стороны конфликта проявить ответственный подход и выдержку, воздерживаться от действий, способных спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния», - МИД РФ

Захарова: РФ выступает за разрешение конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами «Призываем все стороны конфликта проявить ответственный подход и выдержку, воздерживаться от действий, способных спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния», - МИД РФ

Россия выступает за разрешение конфликта на Ближнем Востоке политико- -дипломатическими средствами и готова оказать необходимое содействие в достижении этой цели.Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о развитии обстановки на Ближнем Востоке.

«С сожалением констатируем, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты. Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств. Возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море. Складывающаяся ситуация создает дополнительные сложности для региональных посреднических усилий, направленных на восстановление переговорного процесса на базе подписанного между США и Ираном 17 нюня «Исламабадского меморандума»», - говорится в комментарии российского дипломата, опубликованном 23 июля.

Захарова отметила, что РФ призывает «все стороны конфликта проявить ответственный подход и выдержку, воздерживаться от действий, способных спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния и дальнейшую деградацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».



«Развитие ситуации по негативному сценарию чревато критическими последствиями для международной энергетической и продовольственной безопасности», - сказала дипломат.

По ее словам, РФ последовательно выступает за решение имеющихся разногласий в данном стратегически важном регионе мира политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех региональных государств.

«Россия готова оказать необходимое содействие в достижении этой цели», - подчеркнула Захарова.