Захарова призвала Киев «внимательно» отнестись к заявлению РФ о перемирии ко Дню Победы

В МИД РФ рекомендовали «крайне внимательно» отнестись к заявлению Минобороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотела бы также подчеркнуть, что Вооруженные силы России продолжат решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима. Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлению министерства обороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения», - сказала дипломат.

По мнению Захаровой, инициатива, связанная с перемирием и «активно поддержанная» президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 апреля, вызвала «нервную» и «истеричную реакцию» в Киеве. Она напомнила, что 4 мая в Ереване в рамках саммита Европейского политического сообщества, в котором по приглашению армянской стороны принял участие президент Украины Владимир Зеленский, с трибуны прозвучали угрозы в адрес РФ.

«Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись как к рекомендациям министерства обороны своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, так и к материалам, которые были опубликованы на сайте Министерства иностранных дел России», - отметила дипломат.

Комментируя «режиме тишины», объявленный президентом Украины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, Захарова заявила, что «у Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами». «Все это кровавый пиар», - заявила она.

«После заявления Министерства обороны России о готовности решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима Зеленский поспешно объявил, попытался объявить о начале некоего перемирия в ночь с 5 на 6 мая», - отметила дипломат. «И нет никаких сомнений в том, что этот шаг продиктован не только попыткой медийно перебить тему объявленного Россией режима тишины по случаю Дня Победы на период с восьмого по девятое мая, но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте», - подчеркнула она.

По мнению дипломата, Зеленский «никакого приказа о прекращении огня вообще не отдавал». «Мы уже не единожды становились свидетелями, нам уже эту картину тоже не единожды демонстрировали, как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ей же перемирия», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее МИД РФ направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева на случай удара в ответ на действия Украины по случаю празднования 9 Мая. Минобороны России объявило перемирие с Украиной в честь Дня Победы 8–9 мая.

РФ примет «жесткие меры» в ответ на решение Вены объявить персонами нон грата трех дипломатов

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что Москва примет «жесткие меры» в ответ на решение Вены объявить персонами нон грата трех дипломатов.

«То, что предприняли представители режима в Австрии, вызывает наше решительное осуждение, а именно их решение объявить трех сотрудников посольства России и постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене персонами нон грата. Расцениваем эти шаги как абсолютно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные. Правящие круги псевдонейтральной Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за многие десятилетия позитивного наследия в двусторонних отношениях в ущерб своим собственным национальным интересам. Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры», - сказала дипломат.