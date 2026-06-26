«Поэтому на вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам Никол Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее», - официальный представитель МИД РФ

Захарова призвала Ереван как можно скорее определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС «Поэтому на вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам Никол Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее», - официальный представитель МИД РФ

Ереван должен как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат привлекла внимание к заявлениям премьер-министра Никола Пашиняна на заседании правительства Армении 25 июня, а также в ходе общения с журналистами по его итогам. «Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)», - отметила она.

Захарова указала, что Ереван так и не дал ответа на вопрос, как можно одновременно заявлять о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС и проводить политику, направленную на вступление в Европейский союз.

«По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза – лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС», - сказала она.

Дипломат также обратила внимание на заявление лидеров Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, принятом 29 мая в Астане, в котором «чётко обозначено, что курс Еревана на сближение с ЕС несёт существенные риски для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС». «В документе подчёркнута необходимость предотвращения связанного с этим ущерба для входящих в ЕАЭС стран», - подчеркнула она.

«Поэтому на вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам Никол Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее», - резюмировала Захарова.