«Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», - официальный представитель МИД РФ

Захарова предупредила о риске подрыва легитимности выборов в Армении «Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», - официальный представитель МИД РФ

В РФ видят попытки армянских властей «пойти на преступление против демократии» – принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения», а также, возможно, партии «Процветающая Армения». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с предвыборной ситуацией в Армении.

Дипломат отметила, что «поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам, идет борьба с демократическими процедурами».

«Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии – принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения», а также, возможно, партии «Процветающая Армения». Судя по всему, давления на оппозицию в виде арестов, травли, отъема собственности и гонений на Армянскую апостольскую церковь оказалось недостаточно», - сказала Захарова, указав на то, что «если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом».

«Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», - подчеркнула дипломат.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока.

Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении

Кроме того, официальный представитель МИД РФ в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении.

«Логика подхода «отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать» на Западе, к сожалению, жива, и они ее применяют, в том числе на Кавказе. Посмотрите: сейчас [в Армению] приехал представитель США. Он же не заключал международные договоры, которые носят обязательный характер для двух сторон, — нет, иначе это было бы равноправие. Были подписаны некие декларативные документы, но при этом прослеживается очевидный, как они говорят, тренд на ресурсоемкие, редкоземельные сферы, которые Соединенные Штаты Америки очень даже интересуют», - сказала Захарова.

То есть, по ее словам, «как бы никакой ответственности, но застолбить то, что является действительно необходимой частью будущего развития, учитывая цифровизацию, высокие технологии и искусственный интеллект, они застолбили». «Вот такой подход — это борьба. Еще раз хочу сказать: Россия предлагала и предлагает Армении взаимовыгодное, взаимоэффективное и взаимоуважительное общение и развитие отношений по всем направлениям — энергетика, торговля, туризм. Это не остающаяся на бумаге просто декларация о намерениях, это не пиар-кампания: приехали, подписали, руки пожали, потом разъехались и забыли», - отметила дипломат, подчеркнув, что «то, что подписывается с российской стороны, было выполнено и выполняется».