Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в намерении устроить «ядерную катастрофу всеевропейского масштаба». Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что «пришедшие утром 5 июня новости об установлении «окна тишины» для осуществления ремонтных работ на поврежденной в результате нападений ВСУ линии электропередачи (ЛЭП) «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС (ЗАЭС), оказались перечёркнуты ударом украинского БПЛА по российской группе разминирования».

По ее словам, «в целом за последний месяц Киев многократно нарастил интенсивность своих нападений».

«Очевидно, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. Предчувствуя неминуемый конец своей человеконенавистнической политики, (президент Украины Владимир) Зеленский и его приспешники рассчитывают утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей», - сказала она.

«Показательно, что иностранные спонсоры Зеленского, которые на протяжении долгих лет изо всех сил «науськивали» Украину на Россию и открыто толкали её на тропу войны, чтобы потом подсчитывать прибыль, даже не пытаются останавливать утратившую связь с реальностью и всё более кровожадную киевскую шайку, фактически не только закрывая глаза на провокации Киева в отношении крупнейшей АЭС в Европе, но и поощряя их продолжение», - утверждает дипломат.

Захарова отметила, что в Украине «вновь звучат призывы к приобретению ядерного оружия, причем с таких позиций теперь выступают не только политики, но и представители военно-промышленного комплекса». «Утверждается, что страна готова к производству ядерного арсенала, а процесс создания подобных вооружений не представляет особой сложности для местных специалистов. Подобные заявления не могут не вызывать вопросы, которые, как мы надеемся, руководство МАГАТЭ оперативно задаст Зеленскому и его своре, поскольку несложно представить, что будет, если в распоряжении ВСУ окажется ядерное оружие», - указала дипломат.

«Международному сообществу пора всерьёз отнестись к ядерным угрозам, исходящим от Украины. Эти опасности уже совершенно очевидны и должны быть решительно подавлены. У Украины не должно быть ядерного оружия. Двух мнений тут быть не может», - подчеркнула она.