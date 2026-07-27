Представитель МИД РФ также заявила о практически замороженных отношениях Москвы и Лондона и обвинила Запад в поддержке Киева

Захарова обвинила главу Еврокомиссии «в связях с финансовыми группировками» Представитель МИД РФ также заявила о практически замороженных отношениях Москвы и Лондона и обвинила Запад в поддержке Киева

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен действует не в интересах Германии или Европейского союза, а в интересах «финансовых группировок, которые заинтересованы исключительно в получении прибыли». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в понедельник, 27 июля.

«Вся суть Урсулы фон дер Ляйен связана отнюдь не со своей родиной, не с Германией и не с Европейским союзом, а с теми финансовыми группировками, к которым она имеет непосредственное отношение, которым наплевать на судьбу Европы - Западной или Центральной, общей Европы. Только бы наживаться», - заявила дипломат.

Отношения России и Великобритании практически заморожены

Захарова также заявила, что ухудшение отношений между Москвой и Лондоном стало следствием антироссийской политики британских властей.

По ее словам, контакты между двумя странами, включая диалог на высшем уровне, практически заморожены. Россия и Великобритания, как отметила представитель МИД, остаются единственными странами из состава «ядерной пятерки», не имеющими взаимного военно-дипломатического присутствия.

Кроме того, до минимума сократились торговые и инвестиционные связи, приостановлено сотрудничество между регионами, практически прекратились культурные и академические обмены.

«Все это произошло исключительно по инициативе британской стороны», - утверждает Захарова.

Захарова заявила об «опасной милитаризации» Европы

Отдельно представитель МИД РФ затронула ситуацию в Европе. По ее словам, европейские страны из-за наращивания вооружений приближаются к «опаснейшей черте».

Захарова заявила, что европейским властям становится все сложнее объяснять гражданам необходимость продолжения финансовой и военной поддержки Украины.

По ее мнению, люди все яснее осознают хрупкость мира, а европейским силам, выступающим за мирное урегулирование, необходимо попытаться остановить негативные процессы.

Москва обвинила Запад в поддержке действий Киева

Захарова также обвинила западные государства в том, что они игнорируют удары украинской стороны, жертвами которых, по утверждению Москвы, становятся дети.

Российский дипломат заявила, что западные страны продолжают оказывать Киеву военную, политическую и информационную поддержку, тем самым, по ее версии, поощряя его действия.