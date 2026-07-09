Захарова: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией «Фактически нынешние евроэлиты – выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации «коллективного Запада» с нашей страной», - официальный представитель МИД РФ

Линия НАТО остается «неизменной» – милитаризация европейского континента, концентрация на наращивании оборонного потенциала, подготовка к вооруженному конфликту с Россией. С такой точкой зрения выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с проведением саммита НАТО.

Дипломат напомнила, что «7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов этого военно-политического объединения».

«Как ни пытался генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте представить его «эпохальным» в истории альянса, ничего из этого не вышло. «Тефлоновому Марку», как называют генсека, не пригодились его коммивояжерские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО», - утверждает Захарова.

В частности, по мнению российского дипломата, не удалось «умиротворить президента США Дональда Трампа, дабы тот не потерял интерес к участию в обеспечении безопасности Европы и не форсировал выведение с континента американских сил и средств».

«Трещины в трансатлантической связке никуда не делись даже несмотря на то, что лидеры европейских стран и Канады неприкрыто демонстрировали свою лояльность Вашингтону, всячески подчёркивали готовность взять на себя больше обязательств по защите собственной территории», - сказала она.

По словам дипломата, «обороняться» страны НАТО «намерены, прежде всего, от России, которую в очередной раз называют долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности». «Под этим в Анкаре подписались все союзники. Причем даже те, кто заявляет, что не существует никаких признаков готовящегося нападения со стороны России. Противостояние с нашей страной носит для альянса экзистенциальный и системный характер», - отметила Захарова.

Дипломат указала, что «нынешние евроэлиты выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации «коллективного Запада» с РФ. «Причем до них, скорее всего, не доходит, что все это предполагает не только создание угроз и проблем России, но и значительное истощение ресурсов и формирование очагов военной напряженности в самой Европе», - отметила она.

При этом, по мнению Захаровой», американцы не скрывают своего разочарования в Североатлантическом блоке. «Не решается по американскому сценарию вопрос с Гренландией. Не проходит обида на то, что члены альянса повели себя, как считают в Вашингтоне, не по-союзнически, когда Соединенные Штаты нуждались в их поддержке», - сказала она.

Дипломат также привлекла внимание к расходам стран НАТО на оборону, которые, по предварительным оценкам, в 2026 году должны достигнуть уже 1,8 трлн долларов. «Сколько хороших дел можно было бы сделать на эти средства?», - отметила она.

Захарова утверждает, что созидательная повестка дня для НАТО «по-прежнему не в приоритете».

«Генеральная линия остается неизменной – милитаризация европейского континента, концентрация на наращивании оборонного потенциала, подготовка к вооружённому конфликту с Россией и, конечно, помощь Украине», которая используется радикалами из рядов альянса ради достижения эфемерной цели – нанесения «стратегического поражения» нашей стране», - сказала дипломат.

Союзники по блоку, по мнению Захаровой», «готовы тратить миллиары долларов на поддержку» Киева, «сокращая при этом расходы на решение множащихся социально-экономических проблем, нанося непоправимый ущерб благосостоянию населения Европы». «В ходе саммита Киеву обещано военной помощи на 70 млрд евро в этом году, с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году. При этом интересы простых европейцев власть предержащие на Западе как всегда не учитывают, не задумываясь и о судьбе украинцев, которых рассматривают лишь в качестве расходного материала для удовлетворения своих геополитических амбиций», - отметила она.

Кроме того, дипломат привлекла внимание к словам Рютте, «нет времени на раздумья».

« А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то возможно не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир», - добавила она.