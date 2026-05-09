Захарова: Народ России един в противостоянии "угрозам" Зеленского

Народ России един в противостоянии "угрозам" президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

"И самое важное, что у этого нет спущенной сверху разнарядки, мол, нужно говорить так, нужно думать вот так, вот вам методичка, и делайте следующим образом. Нет этого", - пояснила она.

"Это единый порыв. Это единая, мощная, вызревавшая долго эмоция с учетом того, что кто-то, может быть, думал, что экстремистское желание Запада переписать историю - это временное явление, просто вот такое желание", - подчеркнула дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, кто-то мог считать, "что они одумаются, что придут другие люди, что это не системно, что такого в принципе не может быть". "А сейчас, когда уже действительно произошло то самое саморазоблачение, я думаю, что эта единая эмоция нас всех объединила", - выразила мнение дипломат.

Захарова заявила, что весь мир должен услышать "предупреждение России Зеленскому, угрожающему параду Победы, и осознать важность момента".

"Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад, это коллективное западное меньшинство, делает все, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского, вновь снабдить его политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно и плюс еще, конечно, обеспечить оружием, деньгами и так далее. И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное", - сказала она.

По словам Захаровой, это не простые заявления, а "четкое предупреждение об ответных шагах, которые будут приняты в случае, если высказанные чудовищные угрозы Зеленского, которые он озвучил в Ереване, будут реализованы на практике".

Дипломаь подчеркнула, что "празднику Победы 9 мая в России быть, несмотря на беснования предателей истории".

"Как и любое священное явление, действие, дата 9 мая вызывает не просто ожесточенную, а действительно бесноватую реакцию у тех, кто занимает точно неправильную сторону истории, - сказала дипломат.

Захарова напомнила, что в конце 1980‑х и начале 1990‑х годов ставился вопрос - нужно ли вообще праздновать 9 Мая. "Теперь мы видим, что стало с теми людьми, которые задавали и подбрасывали нам такие вопросы. Они оказались, по сути, предателями. Они оказались теми, кто обслуживает другие интересы, - подчеркнула Захарова. - У кого, оказывается, изначально была иная родина".

Она отметила, что переписывая историю Второй мировой войны, Запад запустил "спираль самоуничтожения".

"То, что они сейчас подрывают историю Второй мировой войны, переписывают ее, навязывают совершенно несуществующие, как они говорят, нарративы, выдавая их за факты, то, что они героизируют, а в их лексике "глорифицируют" пособников, коллаборационистов, а теперь уже напрямую нацистов, устанавливая им памятники и при этом снося памятники героям, то, что они производят эксгумацию могил самым варварским способом, то, что они издеваются над потомками, не давая возможности сохранять наследие предков, ухаживать за могилами, даже приезжать и участвовать в церемониях в концлагерях, посвященных памяти жертв и подвигу освободителей, - это, конечно, для Западной Европы, да и для Северной Америки, абсолютно и самоуничижительная, и саморазрушительная вещь", - указала Захарова.

Захарова также отметила, что украинцам "следует осознать, что запрет на язык не связан с реакцией на текущие события, а является проявлением нацизма, долгое время находившегося в дремлющем состоянии".

"А когда человеку, который всю жизнь говорил на этом языке как на родном, и этот язык был государственным в той стране, в которой он родился, то есть в сочетании всех факторов он является родным для него, запрещают на нем говорить, запрещают детям, для которых этот язык является родным, просто запрещают и физически наказывают за это - это неонацизм", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что не удивится, если Киев "станет контролировать при помощи искусственного интеллекта то, на каком языке люди думают".

"Я как раз об этом сказала, когда упомянула, что на Украине говорить нельзя - не просто говорить нельзя, а как раз на родном языке. Не знаю, возможно, они - я имею в виду киевский режим - сейчас истерично ищут какие-нибудь возможности искусственного интеллекта, чтобы еще контролировать то, на каком языке люди думают. Я не удивлюсь", - отметила дипломат.