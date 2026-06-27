«Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос», - официальный представитель МИД России

Захарова назвала запрет российским гимнасткам выступать под флагом РФ «политизацией » спорта «Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос», - официальный представитель МИД России

Российские участники соревнований по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup в румынском городе Клуж-Напоке столкнулись с очередным примером «откровенного произвола и политизации международного спорта». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с запретом в Румынии на использование российской командой по художественной гимнастике государственной символики.

Дипломат отметила, что вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах российских спортсменов им запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн.

«Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях», - сказала Захарова.

При этом дипломат выразила сожаление, что «нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды – оголяет царящий там беспорядок, когда случайным фигурам позволяется творить произвол и позорить страну, которая очевидно не способна обеспечить равные условия для участников крупных международных соревнований».

«Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос», - резюмировала Захарова.