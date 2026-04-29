Москва фиксирует «провокационную деятельность» западных стран в этой области - официальный представитель МИД РФ

Захарова: Москва следит за действиями ЕС и НАТО в военно-ядерной сфере Москва фиксирует «провокационную деятельность» западных стран в этой области - официальный представитель МИД РФ

Россия внимательно отслеживает действия стран Евросоюза и НАТО в военно-ядерной сфере, включая вовлечение в соответствующую деятельность государств, формально не обладающих ядерным оружием. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, Москва фиксирует «провокационную деятельность» западных стран в этой области и рассматривает происходящее как фактор эскалации.

«Откровенно провокационная деятельность стран ЕС и НАТО в военно-ядерной сфере отслеживается нами самым внимательным образом, включая возрастающее подключение к ней номинально неядерных стран из западного лагеря», - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ также заявила, что Россия не считает значимыми заявления руководства Евросоюза по урегулированию конфликта в Украине, поскольку ни Германия, ни ЕС, по ее словам, не участвуют в переговорном процессе.

Комментируя высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках со стороны Киева, дипломат подчеркнула, что Москва будет оценивать не заявления, а конкретные действия западных стран.

«Пока они продолжают вооружать киевский режим и финансировать происходящее, смысл обращать внимание на подобные заявления отсутствует», - отметила представитель МИД РФ.

Отдельно Захарова обвинила украинские власти в использовании ядерной тематики «в качестве шантажа». По ее утверждению, «вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ якобы планировали захват и минирование Курской АЭС».

Она также раскритиковала заявления президента Украины о необходимости предоставить Киеву гарантии безопасности в виде членства в НАТО и ядерного оружия.

По словам Захаровой, подобные высказывания «провоцируют ядерный конфликт», а страны Западной Европы могут стать «первыми жертвами ядерного шантажа».

Кроме того, дипломат сообщила, что Россия готова обратиться Международный суд ООН, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария не проведут как считает Москва, «честного и открытого расследования» подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

По ее словам, российская сторона уже направила указанным странам досудебные претензии в рамках международных конвенций по борьбе с бомбовым терроризмом и финансированием терроризма.

Захарова вновь подчеркнула, что Москва требует «открытого и беспристрастного расследования», а не публикаций в СМИ со ссылками на анонимные источники и закрытые материалы следствия.