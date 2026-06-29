Хельсинки таким образом «официально оформили готовность к полноценному участию в ядерном сдерживании НАТО» - официальный представитель МИД РФ

Захарова: Москва ответит на решение Хельсинки по размещению ядерного оружия Хельсинки таким образом «официально оформили готовность к полноценному участию в ядерном сдерживании НАТО» - официальный представитель МИД РФ

Решение Финляндии отменить законодательный запрет на ввоз и размещение ядерного оружия в стране потребует от Москвы дополнительных мер реагирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщили российские СМИ в понедельник, 29 июня.

Захарова прокомментировала одобрение парламентом Финляндии законопроекта, снимающего ранее действовавший запрет. Документ был принят 17 июня, а 26 июня его утвердил президент страны Александр Стубб.

По словам Захаровой, Хельсинки таким образом «официально оформили готовность к полноценному участию в ядерном сдерживании НАТО».

Представитель МИД России напомнила, что за законопроект проголосовали 125 депутатов, 61 выступил против, еще 13 отсутствовали. По ее оценке, итоги голосования отражают отход Финляндии от прежней политики неприсоединения к военным союзам.

Захарова заявила, что после вступления в НАТО Финляндия отказалась от ранее проводимой «взвешенной и разумной политики» и теперь может стать «инструментом ядерной политики альянса».

«Принимая во внимание, что высшее политическое руководство в Хельсинки и финские компетентные ведомства неоднократно официально заявляли об отсутствии прямой военной угрозы для финнов со стороны России, тем более беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера», - заявила представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, такие меры, будут своевременно и эффективно приняты.

Представитель МИД РФ также призвала финское общество задуматься, приведет ли решение властей к укреплению безопасности самой Финляндии.