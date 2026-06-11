Захарова: Лондон, Берлин и Париж выдвигают «априори неприемлемые условия» для РФ В заявлении трех европейских лидеров по урегулированию конфликта в Украине «нет ничего нового», - официальный представитель МИД РФ

Лидеры Великобритании, Германии и Франции в своем заявлении по урегулированию конфликта в Украине выдвигают «априори неприемлемые условия» для РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат отметила, в заявлении трех европейских лидеров «нет ничего нового».

«Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую «формулу» (президента Украины Владимира) Зеленского. О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну», - указала она.

Захарова напомнила, что о «противоречивости» позиции Франции, Германии и Британии говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы», - сказала дипломат.

Таким образом, по словам Захаровой, «европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире».

«Примечательно, что они сами этого не скрывают. Две недели назад, 28 мая этого года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила следующее: «Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные интересы безопасности». Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России», - добавила она.