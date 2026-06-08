Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке «жестких репрессий против оппозиции и с вмешательством Запада» По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «под каток преследований» попала и Армянская апостольская церковь»

Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке «жестких репрессий против оппозиции и с вмешательством Запада». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав прошедшие парламентские выборы в Армении.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в понедельник, 8 июня.

В распространенном комментарии Захаровой говорится, что предварительные итоги, объявленные Центральной избирательной комиссией Армении, свидетельствовали о том, что партия «Гражданский договор», заявившая о своей победе, «не получила монополию на власть».

По словам представителя МИД РФ, по сравнению с предыдущим электоральным циклом поддержка этой партии «заметно снизилась».

Захарова также заявила, что в армянском обществе существует «широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей» и дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных структурах.

Комментируя ход кампании, представитель российского внешнеполитического ведомства утверждала, что выборы проходили «в обстановке жестких репрессий со стороны армянских властей» в отношении оппозиционных партий, движений, их активистов и сторонников.

По ее словам, под «каток преследований» попала и Армянская апостольская церковь, которая, как отметила Захарова, традиционно пользуется глубоким почитанием в стране.

Она назвала это «грубым попранием Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов».

«Показательно и то, что в характерной для нынешней армянской администрации манере гонения обрушились исключительно на те политические силы, которые ратуют за упрочение жизненно важного для республики союза с Россией, дальнейшее участие Армении в евразийской интеграции, включая членство в ЕАЭС и ОДКБ, отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз, проводящий враждебную линию против нашей страны», - следует из заявления представителя МИД.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва «всегда была и будет заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении».

«Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания», - говорится в комментарии.

При этом Захарова заявила, что прошедшие выборы «наглядно продемонстрировали», что армянское общество «крайне поляризовано».

По ее словам, в таких условиях принятие односторонних решений о путях развития Армении без учета мнения всех слоев населения «означает вести страну к дальнейшему расколу и социально-экономическим потрясениям».

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили расчет на то, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах.

Говоря о дальнейшей линии Москвы в отношениях с Ереваном, Захарова отметила, что Россия намерена выстраивать свой курс «с учетом реальных шагов армянского руководства».