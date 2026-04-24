Захарова: все меры досмотра на границе РФ проводятся «на равных и взаимоуважительно»

Все процедуры досмотра на границе РФ проводятся на равных, у граждан Израиля нет оснований беспокоиться о необоснованных проверках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Анадолу» относительно заявления Министерства иностранных дел Израиля о задержании около 40 израильских граждан в аэропортах Москвы.

«В каждой стране есть свои процедуры пересечения границы иностранцами. Я помню, когда я лично приезжала в Израиль, были, - вне зависимости от того, с каким паспортом ты едешь, дипломатическим, служебным, общегражданским, - соответствующие меры и досмотра, и меры безопасности. Я очень хорошо помню, какой чемодан я получила. Это был не тот чемодан, который я собирала в Москве», - сказала дипломат.

По словам Захаровой, она к этому отнеслась «с пониманием».

«Мне сказали, что досмотр моих личных вещей был осуществлен вне моего присутствия, потому что таковы требования безопасности. Это был, я не помню, примерно 2017 год. Причем я была там с паломнической поездкой, на схождение огня мы приехали. Точно от нас не стоило ожидать ничего плохого, а только хорошее. Но это свои методы у каждой страны. Другое дело — все это должно быть взаимоуважительно», - отметила она.

Дипломат указала, что у нее нет никаких сомнений в том, что к гражданам Израиля, гражданам других стран применяются в соответствии с российским законодательством «все меры досмотра на границе абсолютно на равных, равноправно, взаимоуважительно».

При этом она обратила внимание на то, что фиксируются «порой очень странные отказы» гражданам РФ во въезде в Израиль.

«Мы регулярно информировали израильскую сторону и информируем - это не год, не два, это такой постоянный регулярный процесс. Нам объясняют, что таковы требования безопасности. Я не знаю, с чем связаны какие-то предупреждения со стороны Израиля, но они, наверное, тоже на это имеют право, выпустили предупреждение. Это их, наверное, законное право. С чем оно связано, непонятно. Имеются ли под этим какие-то основания? Не имеются», - отметила Захарова.

«Почему они тогда не публикуют сообщения и объяснения, когда не схожим и не аналогичным, а намного более странным и необъяснимым мерам досмотра, задержания и даже отказу во въезде подвергаются граждане России? Вот это хороший вопрос, - указала она.

Кроме того, российский дипломат прокомментировала сообщения о разрушении израильским солдатом статуи Иисуса Христа в Ливане.

«Мы все видели, весь мир облетели эти кадры, и тут не может быть каких-то двух мнений. Разрушение израильскими военнослужащим статуи Христа в поселении на юге Ливана являются актом вандализма, что не может быть ничем оправданно», - сказала она.

При этом, по мнению дипломата, самое важное в этой истории то, что «руководство государства Израиль, министерство иностранных дел Израиля, представитель ЦАХАЛ уже принесли публичные извинения в связи с данным инцидентом», а также «не стали это списывать на фейки, фотомонтаж, дипфейки и так далее, а заявили о том, что виновные будут наказаны».

«Мы отдаем должное тем решительным мерам, которые были приняты официальными структурами Израиля», - подчеркнула она.

«Ну и тоже важная информация, 23 апреля при содействии миротворцев и состава временных сил ООН в Ливане крест был восстановлен», - добавила дипломат.