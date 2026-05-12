Затонувшее у берегов Испании российское судно могло перевозить ядерный реактор в Северную Корею Капитан судна, гражданин России, признался испанским властям в том, что корабль перевозил «два компонента ядерного реактора, аналогичные тем, что используются на подводных лодках»

Появились предположения, что российское грузовое судно «Урса Майор», затонувшее примерно в 60 милях от побережья Испании, перевозило в Северную Корею два ядерных реактора для подводных лодок.

В сообщении, основанном на расследовании CNN, утверждается, что этот инцидент указывает на вмешательство западных военных сил, направленное на предотвращение передачи Россией ядерных технологий Северной Корее.

Согласно этой информации, после длительного сокрытия от общественности факта затопления «Урса Майор» 23 декабря 2024 года испанское правительство в своем заявлении от 23 февраля сообщило, что капитан судна, гражданин России, признался испанским властям в том, что корабль перевозил «два компонента ядерного реактора, аналогичные тем, что используются на подводных лодках», однако не был уверен, содержали ли реакторы ядерное топливо.

Подозрительный маршрут

Судно «Ursa Major» после причала в порту Усть-Луга в Финском заливе 2 декабря 2024 года направилось в Санкт-Петербург, а 11 декабря вышло в плавание, указав в качестве порта назначения Владивосток; при этом в официальной грузовой накладной были указаны две большие «крышки люков», 129 пустых контейнеров и два крана.

В сообщении подчеркивается, что капитан Игорь Анисимов признал, что упомянутые «крышки люков» на самом деле являлись частями ядерного реактора, и предположил, что судно планировалось направить в порт Расон в Северной Корее.

Взрыв и затопление

Утром 22 декабря, после того как португальский флот прекратил слежку, судно внезапно замедлило ход в водах Испании, а на следующий день в 11:53 был отправлен сигнал о помощи.

Три взрыва, произошедшие на правой борту, привели к гибели двух человек, 14 членов экипажа были эвакуированы испанскими спасательными службами.

Прибывший на место происшествия российский военный корабль «Иван Грен» отдал приказ всем морским судам в окрестностях удалиться, а вечером после запуска красных сигнальных ракет произошло еще четыре взрыва.

В сообщении также отмечается, что, по данным Испанской национальной сейсмической сети, эти взрывы произвели вибрационные сигналы, совпадающие с сигналами подводных мин. Судно полностью погрузилось в воду в 23:10.

Через неделю после затопления судна российское научно-исследовательское судно «Янтарь», «обвиняемое в шпионаже», простояло над местом крушения пять дней, после чего было зафиксировано еще четыре взрыва.

Активность ВВС США в районе инцидента

В статье обращается внимание на то, что, согласно общедоступным данным о полетах, ВВС США дважды направляли в район инцидента специальные самолеты типа WC-135R, используемые для обнаружения ядерной активности.

Расследование испанских структур по данному вопросу указывает на то, что отверстие размером 50x50 сантиметров, обнаруженное в корпусе судна, могло быть пробито только торпедой типа «Барракуда», которой располагают только США. Представители некоторых стран-членов НАТО, России и Ирана, а также ряд экспертов высказывают мнение, что размер и расположение отверстия указывают на то, что оно могло быть образовано взрывным устройством, установленным в корпусе судна.