Заместитель главы МИД Турции проводит встречи в Украине

Заместитель министра иностранных дел Турции, посол Беррис Экинджи в рамках политических консультаций встретился с представителями государственных органов и общественных организаций.

В сообщении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел в социальной сети американской компании X, сообщается, что заместитель главы МИД Турции в рамках своего визита в Украину провел встречи с первым заместителем главы Офиса президента Украины Сергеем Кислицей, заместителем министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Егором Перелыгиным, а также с представителями Национального меджлиса крымских татар и Союза гагаузов Украины.