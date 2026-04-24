Согласно сообщению МИД РФ, 24 апреля в Москве состоялись очередные тематические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Замглав МИД стран ШОС призвали к скорейшему урегулированию конфликта вокруг Ирана Согласно сообщению МИД РФ, 24 апреля в Москве состоялись очередные тематические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Заместители глав МИД государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подчеркнули необходимость скорейшего политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно сообщению, 24 апреля в Москве состоялись очередные тематические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

«На встрече, которая прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко, обстоятельно рассмотрены первоочередные задачи по реализации договорённостей лидеров стран ШОС по совершенствованию деятельности Организации в современных условиях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетное внимание было уделено актуальным вопросам глобальной повестки дня и ситуации в евразийском регионе. «С серьёзной обеспокоенностью отмечалась резкая эскалация напряжённости в мире в результате агрессивных действий США и Израиля против Ирана, являющегося государством-членом ШОС. Подчёркнута необходимость скорейшего политико-дипломатического урегулирования конфликта», - следует из публикации.

«Единодушно констатирована востребованность активного продвижения процесса формирования более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН, основанного на уважении к многообразию культур, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств. В данном контексте акцентирована важность дальнейшего углубления внешнеполитической координации государств-членов ШОС для отстаивания своих интересов на международной арене, строительства пространства равной, неделимой безопасности и устойчивого роста в Евразии», - отмечается в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что «государства-члены ШОС неизменно выступают за становление независимого, нейтрального и мирного Афганистана, свободного от терроризма, войны и наркотиков». В связи с этим рассмотрены перспективы выстраивания прагматичного диалога с Кабулом, возобновления деятельности Контактной группы «ШОС-Афганистан» и других форматов взаимодействия, -говорится в сообщении

«Подробно обсуждены вопросы подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС и встречи на высшем уровне в формате «ШОС плюс» 31 августа – 1 сентября с.г. в Бишкеке, которые пройдут под знаком 25-й годовщины объединения», - добавили в ведомстве.