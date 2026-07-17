Георгий Борисенко 17 июля встретился в Москве с Валидом Хамедом Шилтагом

Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ЛАГ ситуацию на Ближнем Востоке Георгий Борисенко 17 июля встретился в Москве с Валидом Хамедом Шилтагом

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко 17 июля провел встречу в Москве с представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) Валидом Хамедом Шилтагом.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе беседы состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию американо-иранского противостояния.



«Подчёркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами», - следует из сообщения.

Кроме того, рассмотрены практические вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и ЛАГ, включая график предстоящих совместных мероприятий, - отметили в МИД.