Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ЛАГ ситуацию на Ближнем Востоке

Olga Keskin
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко 17 июля провел встречу в Москве с представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) Валидом Хамедом Шилтагом.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе беседы состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию американо-иранского противостояния.
«Подчёркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами», - следует из сообщения.
Кроме того, рассмотрены практические вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и ЛАГ, включая график предстоящих совместных мероприятий, - отметили в МИД.