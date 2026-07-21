«То, что делается ФРГ, это абсолютно неудивительно, тем более учитывая высокий технологический промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальности, которые тоже надо учитывать в нашем военном планировании», - Александр Грушко

Замглавы МИД РФ: необходимо учитывать действия Германии в ядерной сфере при военном планировании «То, что делается ФРГ, это абсолютно неудивительно, тем более учитывая высокий технологический промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальности, которые тоже надо учитывать в нашем военном планировании», - Александр Грушко

Исследования ФРГ в сфере ядерно-оружейной разработки не удивляют, России надо учитывать это в военном планировании. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление СВР РФ о намерении Германии получить доступ к ядерному оружию.

«Мы видим, что в последнее время происходят серьезные изменения в законодательстве целого ряда стран, которые развиваются в сторону возможности приема на свои территории американских и не только американских ядерных средств. Появляются такие концепции вроде французского европейского ядерного зонтика. Поэтому то, что делается ФРГ, это абсолютно неудивительно, тем более учитывая высокий технологический промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальности, которые тоже надо учитывать в нашем военном планировании», - сказал Грушко.

Он отметил, что РФ видит, что «такая линия в целом встраивается в общую линию Запада, прежде всего стран НАТО, которая последовательно усиливает роль ядерного компонента не только в военных стратегиях, но и в военном планировании.

«Как известно, альянс самопроизвольно присвоил себе ядерный статус. Кстати говоря, во всех стратегических концепциях так и написано, что пока в мире существует ядерное оружие альянс будет оставаться ядерным, хотя это положение самым прямым образом нарушает положение договора о нераспространении ядерного оружия», - указал замглавы МИД РФ.

Кроме того, Грушко сообщил, что послы Великобритании, Германии и Франции не запрашивали новую встречу с руководством МИД РФ.