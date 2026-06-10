Замглавы МИД РФ и замглавы Политбюро ХАМАС обсудили вопрос устойчивого перемирия в Газе 10 июня Георгий Борисенко встретился с Мусой Абу Марзуком

Заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко и заместитель председателя Политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук обсудили необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, 10 июня заместитель министра иностранных дел РФ принял Мусу Абу Марзука.

«В ходе состоявшейся беседы была подробно обсуждена обстановка в зоне палестино-израильского конфликта с упором на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа, возобновления бесперебойных поставок гуманитарной помощи нуждающимся и восстановления практически полностью разрушенной в результате боевых действий гражданской инфраструктуры палестинского анклава», - следует из публикации.

Отмечается, что стороны подчеркнули «важность нормализации ситуации и неотложность прекращения незаконной поселенческой активности на Западном берегу реки Иордан».

«С российской стороны акцентирована задача продолжения целенаправленной работы в интересах достижения межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и комплексного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого и территориально целостного палестинского государства», - отметили в МИД РФ.