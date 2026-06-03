Это предупреждение, это сигнал, и к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле этого слова - заявил Сергей Рябков

Замглавы МИД России предупредил о ядерном ответе при угрозе целостности РФ Это предупреждение, это сигнал, и к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле этого слова - заявил Сергей Рябков

К заложенным в российских доктринальных документах сигналам о применении Россией ядерного оружия в случае посягательства на ее территориальную целостность нужно относиться максимально серьезно.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», - сказал он.

По его словам, это предупреждение, это сигнал, и к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле этого слова - это если говорить о противниках - решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Рябков подчеркнул, что данное предупреждение является серьезным сигналом.

Ядерная программа Ирана

Дипломат отметил, что российское предложение вывезти отработавший уран из Ирана пока не востребовано, но Москва надеется, что стороны вернутся к его обсуждению.

«Пока это предложение не востребовано. Будем надеяться, что к этой теме непосредственные участники этого переговорного, диалогового процесса вернутся.

Выдвинутое РФ предложение, по словам Рябкова, в случае реализации «поможет придать устойчивость к потенциальному решению».

«Коль скоро вся проблема изначально вокруг иранской ядерной программы сводилась к тому - с точки зрения оппонентов Ирана - что эта страна якобы занимается деятельностью, вызывающей озабоченность: ну, конкретно, обогащает уран и накапливает обогащенный уран, - продолжил он. - Так вот, чтобы эту озабоченность снять, можно этот материал, как мы предлагаем, вывезти к нам и там его переработать у нас в топливо для энергетических реакторов и для тегеранского исследовательского реактора», - добавил он.