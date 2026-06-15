Казем Гарибабади заявил, что в течение 60 дней после подписания соглашения стороны будут обсуждать такие вопросы, как санкции, ядерная программа и механизмы экономического развития

Замглавы МИД Ирана подтвердил достижение соглашения с США Казем Гарибабади заявил, что в течение 60 дней после подписания соглашения стороны будут обсуждать такие вопросы, как санкции, ядерная программа и механизмы экономического развития

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Как передает агентство Tasnim, Гарибабади сделал заявление относительно достигнутых договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

«Текст меморандума о взаимопонимании завершен. Официальная церемония его подписания состоится в пятницу в Швейцарии. Руководители двух делегаций проведут переговоры для определения дальнейшего порядка взаимодействия. До этого момента будут проверены обязательства американской стороны по прекращению войны, снятию блокады и размораживанию активов. Шестидесятидневный переговорный процесс будет зависеть от выполнения США этих обязательств», — заявил Гарибабади.

По его словам, в течение 60 дней после подписания соглашения стороны будут обсуждать такие вопросы, как санкции, ядерная программа и механизмы экономического развития.

Гарибабади также отметил, что соглашение распространяется и на Ливан.

«Сегодня вечером будет объявлено о немедленном и постоянном прекращении войны и военных операций на различных фронтах, включая Ливан», — сказал он.

Замглавы МИД Ирана подчеркнул, что в тексте соглашения отражены «все ключевые позиции Ирана», а сам документ будет опубликован до церемонии подписания 19 июня.

По его словам, после атаки Израиля на Ливан Вооруженные силы Ирана готовились к ответным действиям. Эта решимость, как утверждает Гарибабади, способствовала тому, что президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении Израиля, что позволило продвинуться по ряду пунктов соглашения.

При этом Гарибабади подчеркнул, что, несмотря на достигнутые договоренности, Вооруженные силы Ирана «всегда готовы противостоять планам противника».