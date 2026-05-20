Законопроект о роспуске Кнессета прошел предварительное голосование В ходе предварительного голосования законопроект поддержали 110 из 120 парламентариев

Коалиционное правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху внесло в парламент законопроект о роспуске Кнессета (парламента) и проведении досрочных выборов.

Как сообщает газета The Times of Israel, законопроект о роспуске парламента был вынесен на голосование после кризиса в правящей коалиции, связанного с законом об освобождении харедимов от военной службы.

По данным издания, в предварительном голосовании в пленарном зале Кнессета законопроект поддержали 110 из 120 парламентариев. Голосов против или воздержавшихся не было. Отмечается, что сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху отсутствовал на голосовании из-за участия в совещании по вопросам безопасности.

Глава коалиции в Кнессете Офир Кац после голосования заявил, что «коалиция выполняет свои задачи». «За этот период мы приняли девять бюджетов и 520 законов. Что касается закона об освобождении от службы, мы внесем законопроект, который будет достигнут путем диалога и будет учитывать потребности армии Израиля», — сказал он.

Ранее Нетаньяху не смог договориться со своими ультраортодоксальными партнерами (харедимами) по коалиции по вопросу обязательной воинской службы, после чего было принято решение провести предварительное голосование по роспуску Кнессета.

Роспуск Кнессета приблизит выборы на несколько недель

По информации израильских СМИ, после предварительного одобрения законопроекта о роспуске Кнессета все предложенные проекты как от коалиции, так и от оппозиции будут переданы в профильный парламентский комитет для подготовки единого сводного текста.

Для вступления закона в силу объединенный текст законопроекта должен пройти еще три чтения в пленарном заседании Кнессета. При этом в третьем, окончательном чтении для принятия закона потребуется поддержка абсолютного большинства — не менее 61 депутата.

По оценкам, технически это может произойти в течение 48 часов, однако коалиция намеренно пытается замедлить процесс.

Ультраортодоксальные партии ранее требовали проведения выборов в начале сентября, однако Нетаньяху выступал против этой даты, опасаясь риска для правого блока.

Если закон будет принят, досрочные выборы в Израиле должны состояться в течение периода от трех до пяти месяцев.

Инициатива о досрочных выборах исходила от ультраортодоксальной партии «Дегель ха-Тора», которая была недовольна отказом Нетаньяху принять закон об освобождении студентов йешив от военной службы. После этого аналогичные законопроекты о роспуске Кнессета внесли партии «Наш дом — Израиль» Авигдора Либермана и «Есть будущее» Нафтали Беннета.

