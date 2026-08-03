Причиной забастовки стали разногласия по заработной плате между руководством WestJet и профсоюзом CUPE, представляющим около 4400 бортпроводников

Забастовка вынудила вторую по величине канадскую авиакомпанию отменить сотни рейсов Причиной забастовки стали разногласия по заработной плате между руководством WestJet и профсоюзом CUPE, представляющим около 4400 бортпроводников

(AA) - По состоянию на 31 июля 600 рейсов были отменены из-за забастовки 4287 бортпроводников канадской авиакомпании WestJet. Канадская авиакомпания WestJet отменила 600 рейсов на фоне забастовки бортпроводников. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на заявление перевозчика.

Согласно информации, причиной забастовки стали разногласия по заработной плате. Профсоюз CUPE, представляющий около 4400 бортпроводников, требует оплаты за работу на земле, которая, по их данным, составляет более 35 часов в месяц.

Ситуация усугубляется тем, что акция проходит в период, когда в Канаде отмечается Гражданский праздник (Civic Holiday), который является нерабочим в большинстве провинций, за исключением Квебека. При этом WestJet является одной из самых популярных авиакомпаний для местных перелетов.

Компания WestJet заявила, что предоставит пострадавшим пассажирам компенсацию или альтернативные варианты поездок.