Жозе Моуринью попрощался с «Бенфикой» Моуринью станет новым главным тренером мадридского «Реала» после выплаты суммы отступных в размере 15 млн евро

Португальский тренер Жозе Моуринью, договорившийся с мадридским «Реалом» о работе в новом сезоне, опубликовал прощальное обращение к своему бывшему клубу - «Бенфике».

В публикации в своем аккаунте в Instagram, Моуринью написал, что благодарен президенту Руи Кошту за предоставленную ему возможность работать «Бенфике». «Представлять этот клуб было честью и привилегией», - написал он.

61-летний специалист также поблагодарил руководство клуба и футболистов.

«Выражаю самую искреннюю благодарность игрокам, с которыми мне посчастливилось работать, и желаю им больших успехов в личной и профессиональной жизни. Уходя, я уношу с собой эту уверенность: мы создали нечто большее, чем просто воспоминание, - прочную связь. Тот, кто однажды был моим игроком, навсегда остается моим игроком», - сказал он.

Накануне «Бенфика» объявила, что Моуринью станет новым главным тренером мадридского «Реала» после выплаты суммы отступных в размере 15 млн евро.