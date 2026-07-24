Ливанская армия пока не разрешает семьям вернуться в населенный пункт из-за продолжающихся мероприятий по обеспечению безопасности

Жителям Западного Завтара в Ливане разрешили ненадолго войти в поселок Ливанская армия пока не разрешает семьям вернуться в населенный пункт из-за продолжающихся мероприятий по обеспечению безопасности

Ливанская армия в рамках пилотного проекта разрешила жителям поселка Западный Завтар ненадолго вернуться, чтобы осмотреть свои дома.

Семьи из Западного Завтара, ожидавшие у въезда в поселок около четырех дней, в координации с армией были организованными группами доставлены туда на автомобилях. Получив возможность осмотреть свои дома и земельные участки, жители после непродолжительного визита покинули поселок.

Ливанская армия пока не разрешает семьям окончательно вернуться в населенный пункт, поскольку в районе продолжаются поисково-проверочные мероприятия и другие работы по обеспечению безопасности.

Ливанские власти сообщают, что в ходе израильских атак Западный Завтар подвергся масштабным разрушениям, а работы по обеспечению безопасного возвращения жителей продолжаются.

В нынешних условиях жить в поселке пока невозможно

Зейнаб Нуреддин, ожидавшая у въезда в поселок с раннего утра, чтобы увидеть свой дом, рассказала «Анадолу», что надеется на возвращение домой.

«Я пойду посмотреть на свой разрушенный дом. Дай Бог, мы снова вернемся. Слава Богу. Но в нынешних условиях жить в поселке пока невозможно»,- сказала она.

Алия Абу Зейн также выразила радость в связи с возвращением к своему дому и земле.

«И мой дом, и дома моих детей полностью разрушены. Несмотря на это, я хочу увидеть, что осталось от моего дома. Присутствие армии там очень важно для нашей безопасности. Если нам разрешат, я хотела бы остаться в поселке», - сказала она.

Мерван Хрейч отметил, что жители были вынуждены находиться вдали от своего поселка около трех месяцев.

«Все мои мысли были здесь. Наш дом был разрушен еще до того, как мы уехали, а оставшиеся дома они сожгли. Все это сделал Израиль. Сегодня мы можем вернуться благодаря нашим мученикам», - заявил он.

Размещение ливанской армии в поселке

Госдеп США 20 июля сообщил о начале реализации пилотного проекта в населенных пунктах Фурун, Западный Завтар и Срайфа. Проект осуществляется в соответствии с рамочным соглашением, достигнутым между Ливаном, США и Израилем, под эгидой Группы военной координации по Ливану (MCG4L).

Ливанская армия сообщила, что 21 июля в рамках пилотного проекта после вывода израильских войск разместилась в поселке Западный Завтар, расположенном к северу от реки Литани, и приступила к поисково-проверочным мероприятиям.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам 22 июля также установил в Западном Завтаре ливанский флаг.