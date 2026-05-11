По словам мужчины, под завалами остаются тела 24 его родных

Житель Газы: «Как спать, когда под домом лежат родные?» По словам мужчины, под завалами остаются тела 24 его родных

В результате ударов армии Израиля по сектору Газа 40-летний Махмуд Хилле потерял всю свою семью и уже более двух лет пытается самостоятельно извлечь из-под завалов тела 24 своих родственников.

Из-за того, что Израиль не допускает в регион тяжёлую технику, мужчина вынужден вручную, без оборудования, пытаться выполнить свой последний долг перед погибшими родными.

Сообщается, что в Газе после израильских атак под завалами остаются более 8 тысяч тел, которые до сих пор не могут быть извлечены и похоронены из-за блокады и отсутствия тяжёлой техники.

Жизнь Махмуда Хилле из лагеря беженцев Джабалия на севере города Газа полностью изменилась 21 декабря 2023 года, когда израильский удар пришёлся по пятиэтажному семейному дому.

В результате атаки он потерял 39 членов семьи, включая жену, троих детей, родителей, братьев Ахмеда и Мухаммада, их семьи, а также дядю. Сам Хилле выжил, так как в момент удара находился вне дома.

Он рассказал, что многие тела были извлечены в сильно фрагментированном состоянии, поэтому точно установить число погибших было невозможно.

По словам Хилле, после совместной оценки с гражданской обороной и соседями удалось предположительно извлечь останки 14 человек, однако под завалами всё ещё остаются 24 тела.

«Мы собрали части тел с расстояния до 500 метров. Я хочу достать их и успокоиться», — сказал он.

Хилле сообщил, что они обращались в службы гражданской обороны с просьбой предоставить технику, однако большая часть оборудования была уничтожена, и на севере сектора не осталось ни одной исправной машины.

Из-за этого он и другие жители начали разбирать завалы вручную, несмотря на высокие затраты и тяжёлые условия.

«Мы работаем уже два дня и смогли убрать только крышу. Я хочу освободиться от этого мучения. Человек хочет психологического покоя — чтобы у его матери, отца, детей и братьев была могила», — сказал он.

«Как я могу спать, если под домом погибшие? Зимой на них попадает вода, летом приходят крысы и собаки», — добавил Хилле.



Отец троих детей также рассказал, что потерял младшего сына, которому было всего 40 дней.

Он подчеркнул, что хочет хотя бы найти кости своих детей, добавив:

«Рана не заживает. Может ли зажить рана у человека без матери, отца, братьев и детей? Она не заживает всю жизнь, наоборот — становится глубже и больше».