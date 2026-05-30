Жители Южного Кипра выступают против установки военных антенн связи на британской базе Местные жители также выразили протест против реализации проекта, аргументируя это тем, что новые антенны могут «излучать радиацию»

Жители района Акротири, где расположена британская суверенная военная база на территории Греческой администрации Южного Кипра , выступают против установки 32 новых военных антенн связи, опасаясь возможного радиационного воздействия.

Как пишет англоязычная газета Cyprus Mail, Великобритания объявила о намерении установить на территории базы Акротири 32 новые антенны военной связи.

Издание приводит слова мэра муниципалитета Курион Пантелиса Георгиу, который заявил, что «размещение антенн в этом районе повышает риск онкологических заболеваний».

Согласно публикации, местные жители также выразили протест против реализации проекта, аргументируя это тем, что новые антенны могут «излучать радиацию».

Между тем газета Fileleftheros сообщила, что муниципалитет Куриона на фоне растущего недовольства населения решил обратиться за юридической экспертизой.

В материале отмечается, что на территории британской базы Акротири уже имеется большое количество антенн. Жители района Курион считают, что установка еще 32 военных антенн связи может представлять угрозу для здоровья из-за возможного радиационного излучения. Кроме того, при необходимости жители региона готовы обратиться в Европейский суд по правам человека.

Другие местные СМИ сообщают, что решение о размещении новых военных антенн на базе Акротири было принято после того, как 1 марта объект подвергся атаке беспилотника во время нанесения ударов со стороны США и Израиля по Ирану и последовавших ответных действий Тегерана.



- Британские суверенные базы на территории Греческой администрации Южного Кипра

В соответствии с Соглашением о независимости Кипра 1960 года, признанным Великобританией, Лондон сохранил на острове две суверенные военные базы — Акротири и Декелию, которые считаются британской территорией. Кроме того, Великобритания располагает радиолокационной станцией на горе Троодос и рядом военных объектов наблюдения.

Великобритания также имеет право использовать на острове около 40 военных объектов и контрольных пунктов, хотя активно действующими являются лишь около 15 из них.

Все британские военные базы и объекты расположены на территории Греческой администрацией Южного Кипра.